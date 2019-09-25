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Шесть человек пострадали в ДТП с участием трамвая в Нижнем Новгороде

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Автобус столкнулся с трамваем на перекрестке в Нижнем Новгороде. В результате ДТП травмы получили шесть человек.

Авария произошла на проспекте Ленина. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «ЛиАЗ» выехал на пересечение улиц на запрещающий сигнал светофора. В результате транспортное средство столкнулось с трамваем, сообщает ИА «НьюсНН».

Травмы получили пассажиры трамвая и автобуса. У пострадавших в основном выявили ушибы. Горожан доставили в больницу для оказания медицинской помощи, госпитализация никому не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Челябинске при столкновении двух маршруток пострадали 11 человек.

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