Водитель погиб при опрокидывании автомобиля в Калужской области

В Мещовском районе Калужской области легковая иномарка опрокинулась в кювет. Погиб водитель, сообщает ГИБДД по области.

Авария произошла на 10-м км автодороги Мещовск–Кудринская. По предварительной информации, 42-летний водитель Kia не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась, пишет газета «Весть».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте.

По данным ГИБДД, 23 сентября на территории Калужской области произошло три аварии, в которых пострадали три и погиб один человек.

Ранее во вторник сообщалось, что полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими под Калугой.