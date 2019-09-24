Человек пострадал в ДТП с двумя иномарками в Москве
Один человек получил травмы в результате столкновения двух иномарок в Москве. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в правоохранительных органах.
ДТП произошло 24 сентября на Мосфильмовской улице в районе дома 8. Столкнулись автомобили Volkswagen и Range Rover, в результате чего пострадал один человек.
На месте происшествия работали правоохранители. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По неподтвержденным данным, в аварии пострадали два человека.
23 сентября в Москве на МКАД столкнулись пять машин. Один человек в результате аварии погиб, еще трое пострадали.