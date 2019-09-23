Водители двух микроавтобусов погибли в ДТП в Калининградской области

В Калининградской области под Гусевом в аварии с двумя микроавтобусами погибли два водителя. Утром 22 сентября на трассе Калининград – Нестеров столкнулись Ford и Volkswagen.

ДТП унесло жизни 33-летнего и 57-летнего мужчин, находившихся за рулем микроавтобусов. Об этом ИА FlashNord сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства ДТП выясняются.