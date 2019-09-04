Машина скорой помощи сбила ребенка на велосипеде в Челябинской области

В Челябинской области несовершеннолетний велосипедист пострадал в результате наезда машины скорой помощи. Ребенок доставлен в больницу.

Авария произошла в Катав-Ивановске. Машина скорой помощи пересекала перекресток улиц Больщикова и Красноармейской. В этот момент с второстепенной дороги на главную выезжал велосипедист. Водитель скорой помощи пытался избежать ДТП, тем не менее медицинский автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщает 1obl.ru.

В полиции уточнили, что мальчик ехал без сопровождения взрослых и находился далеко от места проживания. Пострадавшего ребенка в больницу доставила эта же машина скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка.