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Водитель сбил восьмилетнего велосипедиста в Удмуртии и скрылся

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В Сарапуле (Удмуртская Республика) водитель иномарки наехал на мальчика-велосипедиста и скрылся с места аварии. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла вечером в четверг, 15 августа, около одного из домов по улице Карла Маркса. На пешеходном переходе на восьмилетнего велосипедиста наехала иномарка, после чего водитель скрылся с места происшествия, пишет ИА «Сусанин».

В результате наезда мальчик получил различные травмы и был госпитализирован.

Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить сбежавшего водителя. Им оказался 24-летний водитель Chevrolet Aveo. Мужчину задержала. По факту произошедшего проводится расследование.

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