Поезд насмерть сбил мужчину в Приморском крае

В Приморском крае на перегоне станций Спасск-Дальний – Старый Ключ поезд наехал на мужчину, который бежал по путям. Пешеход скончался.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу, мужчина вышел на пути в 70 м от подвижного состава и начал бежать по железнодорожному полотну.

Машинист принял меры для остановки поезда, но наезда избежать не удалось. Пешеход скончался на месте.

Стоянка поезда составила 20 минут.

По факту произошедшего ЛО МВД России на станции Уссурийск проводят проверку. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.