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Автомобиль насмерть сбил велосипедиста в Липецкой области и скрылся

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В Измалковском районе Липецкой области легковушка насмерть сбила велосипедиста. Водитель скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла вечером в среду, 28 августа, в селе Афанасьево. Автомобиль наехал на 43-летнего местного жителя, который ехал на велосипеде. В результате удара мужчина получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет LipetskMedia.

В ходе поисковых мероприятий удалось обнаружить «девятку», на которой совершили наезд, и ее 32-летнего водителя.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

15 августа в Удмуртии водитель иномарки наехал на восьмилетнего мальчика-велосипедиста и скрылся с места аварии. Ребенок выжил, но был госпитализирован.

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