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В Астраханской области пенсионер на «Оке» пытался задавить подростка на лошади

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В Енотаевском районе Астраханской области 70-летний мужчина за рулем «Оки» пытался задавить 16-летнего подростка на лошади. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации ведомства, причиной такого поступка стала давнишняя вражда пенсионера с 69-летним дедушкой наездника. Управляя «Окой», мужчина сумел догнать лошадь и ударить ее в ногу бампером. Подросток в результате происшествия не пострадал, уточняет «Астрахань-24».

По словам самого пенсионера, ему не понравилось, что животное топчет траву. Мужчина заявил, что его коровам нечего будет есть.

Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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