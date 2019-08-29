В Астраханской области пенсионер на «Оке» пытался задавить подростка на лошади

В Енотаевском районе Астраханской области 70-летний мужчина за рулем «Оки» пытался задавить 16-летнего подростка на лошади. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По информации ведомства, причиной такого поступка стала давнишняя вражда пенсионера с 69-летним дедушкой наездника. Управляя «Окой», мужчина сумел догнать лошадь и ударить ее в ногу бампером. Подросток в результате происшествия не пострадал, уточняет «Астрахань-24».

По словам самого пенсионера, ему не понравилось, что животное топчет траву. Мужчина заявил, что его коровам нечего будет есть.

Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.