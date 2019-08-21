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Сбившей насмерть девятилетнего ребенка уфимке вынесли приговор

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Советский районный суд Уфы (Республика Башкортостан) вынес приговор 33-летней местной жительнице. Женщина за рулем внедорожника сбила девятилетнего мальчика.

Суд признал горожанку виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также она должна будет выплатить 1 млн рублей родителям погибшего школьника, пишет «МедиаКорСеть».

Трагедия произошла 28 мая на пересечении улицы Бессонова и проспекта Октября. 33-летняя уфимка за рулем Nissan X-Trail допустила наезд на девятилетнего мальчика на велосипеде. Ребенок двигался по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. От полученных травм он погиб.

Ранее в августе вынесли приговор 33-летнему водителю грузовика «ГАЗ», который на скорости 5 км/ч наехал на женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась через час.

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