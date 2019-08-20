Грузовой поезд сбил мужчину в наушниках в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) грузовой поезд наехал на мужчину в наушниках, который переходил пути. Пешеход скончался.

Как сообщили ИА AmurMedia в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, трагедия произошла вечером в понедельник, 19 августа, в Центральном округе города. Под грузовой состав попал 37-летний мужчина.

Начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, полковник внутренней службы Ольга Мироненко рассказала, что на звуковые сигналы пешеход не реагировал, избежать наезда не удалось. Горожанин скончался на месте.

14 августа сообщалось о том, что в Приморском крае на перегоне станций «Спасск-Дальний»–«Старый Ключ» поезд наехал на мужчину, который бежал по путям. Пешеход скончался.