Прямой эфир

Грузовой поезд сбил мужчину в наушниках в Комсомольске-на-Амуре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) грузовой поезд наехал на мужчину в наушниках, который переходил пути. Пешеход скончался.

Как сообщили ИА AmurMedia в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, трагедия произошла вечером в понедельник, 19 августа, в Центральном округе города. Под грузовой состав попал 37-летний мужчина.

Начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО, полковник внутренней службы Ольга Мироненко рассказала, что на звуковые сигналы пешеход не реагировал, избежать наезда не удалось. Горожанин скончался на месте.

14 августа сообщалось о том, что в Приморском крае на перегоне станций «Спасск-Дальний»–«Старый Ключ» поезд наехал на мужчину, который бежал по путям. Пешеход скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семь человек погибли за месяц на железной дороге в Тверской области
Тепловоз насмерть сбил мужчину в Свердловской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019