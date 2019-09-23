Прямой эфир

Автобус наехал на пешеходов в Белгороде

0
Фото: 31.mchs.gov.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл
С ребенком не гони: лихачам с детьми подрисуют штрафы
Менее надежные, чем автокресла, детские бустеры набирают спрос в России

Несколько человек пострадали в Белгороде в результате наезда автобуса ПАЗ на пешеходов. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает региональное управление МЧС.

«Произошел наезд автобуса ПАЗ на пешеходов. Имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

Информация о ДТП на улице Щорса поступила спасателям в 18:46 мск.

Ранее в понедельник сообщалось, что 11 человек получили травмы легкой степени тяжести в результате столкновения двух маршрутных такси в Челябинске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП с маршруткой в Челябинске пострадали 13 человек
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП под Ярославлем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019