Автобус наехал на пешеходов в Белгороде

Несколько человек пострадали в Белгороде в результате наезда автобуса ПАЗ на пешеходов. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает региональное управление МЧС.

«Произошел наезд автобуса ПАЗ на пешеходов. Имеются пострадавшие», — говорится в сообщении.

Информация о ДТП на улице Щорса поступила спасателям в 18:46 мск.

Ранее в понедельник сообщалось, что 11 человек получили травмы легкой степени тяжести в результате столкновения двух маршрутных такси в Челябинске.