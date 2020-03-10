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Поправка о досрочных выборах в парламент внесена в Госдуму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Поправка о досрочных выборах в Госдуму в 2020 году внесена на рассмотрение в нижнюю палату парламента, сообщает «Интерфакс» во вторник, 10 марта.

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В соответствии с текстом поправки Госдума получает право двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после этого президент страны может назначить новые парламентские выборы.

«В этом случае президент Российской Федерации вправе назначить новые выборы Госдумы», — говорится в тексте поправки.

Ранее в этот же день депутат от партии «Единая Россия» Александр Карелин заявил о намерении внести поправку о досрочных парламентских выборах в законопроект об изменении Конституции РФ.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

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