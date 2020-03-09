Прямой эфир

В Госдуме напомнили о необходимости выполнить все соцобязательства

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальные обязательства России, запланированные на 2020 год, должны быть выполнены в полном объеме, несмотря на падение стоимости нефти. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

В поисках лекарства: коронавирус обрушил мировой рынок нефти
Арабы рассчитывают резко сократить добычу на экстренной встрече ОПЕК+, но у России может быть другое мнение

По его словам, средства на эти цели предусмотрены в бюджете, отмечает в понедельник, 9 марта, «РИА Новости». Как пояснил парламентарий, любая нестабильность отражается на экономике России, но обязательства социальной сферы должны быть исполнены, в том числе благодаря «подушке безопасности».

«Что касается перспектив, здесь, как говорится, время покажет. Осенью будет рассматриваться бюджет на следующий год, новый МРОТ, новая потребительская корзина, а это определяющие вещи в социальной сфере», — объяснил депутат.

Как обратил внимание депутат, на фоне подорожания доллара более привлекательными становятся отечественные товары. В 2014 году стоимость евро доходила до 120 рублей, напомнил Нилов, выразив надежду на нормализацию ситуации.

Утром в понедельник цена нефти марки Brent с поставкой на апрель побила прежний минимум и опустилась до $31,38 за баррель. Нефть WTI достигла отметки в $27,9 за баррель. После этого курс российской валюты начал падение. По состоянию на 11:20 понедельника курс доллара США поднялся до 75 рублей, евро превысил 86 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курс евро на Forex превысил 85 рублей
Биткоин подешевел почти на 10% после обвала цен на нефть

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020