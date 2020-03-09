В Госдуме напомнили о необходимости выполнить все соцобязательства

Социальные обязательства России, запланированные на 2020 год, должны быть выполнены в полном объеме, несмотря на падение стоимости нефти. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По его словам, средства на эти цели предусмотрены в бюджете, отмечает в понедельник, 9 марта, «РИА Новости». Как пояснил парламентарий, любая нестабильность отражается на экономике России, но обязательства социальной сферы должны быть исполнены, в том числе благодаря «подушке безопасности».

«Что касается перспектив, здесь, как говорится, время покажет. Осенью будет рассматриваться бюджет на следующий год, новый МРОТ, новая потребительская корзина, а это определяющие вещи в социальной сфере», — объяснил депутат.

Как обратил внимание депутат, на фоне подорожания доллара более привлекательными становятся отечественные товары. В 2014 году стоимость евро доходила до 120 рублей, напомнил Нилов, выразив надежду на нормализацию ситуации.

Утром в понедельник цена нефти марки Brent с поставкой на апрель побила прежний минимум и опустилась до $31,38 за баррель. Нефть WTI достигла отметки в $27,9 за баррель. После этого курс российской валюты начал падение. По состоянию на 11:20 понедельника курс доллара США поднялся до 75 рублей, евро превысил 86 рублей.