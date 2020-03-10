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Песков ответил на вопрос об обсуждении досрочных выборов с главами фракций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, поднималась ли тема досрочных выборов на встрече с руководителями фракций.

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«Вы были свидетелями этой встречи. Вся она была в открытом режиме», — сказал Песков на брифинге во вторник, 10 марта.

Журналисты отметили, что предварительно были и личные встречи. По словам Пескова, такие встречи «на то и личные».

Ранее в этот же день депутат от партии «Единая Россия» Александр Карелин заявил о намерении внести поправку о досрочных парламентских выборах в законопроект об изменении Конституции РФ.

6 марта Песков заявлял, что президент России Владимир Путин не обсуждал на встрече с лидерами думских фракций досрочные выборы в парламент. Таким образом Песков прокомментировал вопрос, связанный с сообщениями ряда СМИ, которые со ссылкой на источники писали якобы об обсуждении в Кремле вопроса о проведении досрочных выборов в Госдуму.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

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