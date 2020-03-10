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Песков оценил вероятность переноса голосования по Конституции из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности переноса голосования по Конституции из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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«Никаких нет на этот счет данных», — сказал Песков во время брифинга во вторник, 10 марта.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. 2 марта глава российского государства внес в Госдуму три поправки к законопроекту об изменении Основного закона страны. Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждены 113 672 случая заболевания, скончались более 4 тыс. человек. О случаях заражения сообщили более 100 стран.

На территории России общее число заразившихся коронавирусом на 10 марта составляет 20 человек: вирус был диагностирован у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 17 россиян.

В Китае предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения, в связи с чем власти страны стали закрывать некоторые города на карантин.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всей границе России. Минздрав РФ выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса.

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