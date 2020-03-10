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Песков опроверг изменение графика поездок Путина из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты рабочих поездок в графике главы государства из-за коронавируса не корректировались. Об этом он рассказал журналистам во вторник, 10 марта.

«Пока никаких корректировок нет. Вы знаете, он ездит по регионам, обычный рабочий график. Не исключаем, что какие-то крупные мероприятия за границей будут корректироваться, сроки их проведения. Но пока у президента каких-то изменений нет», — сказал Песков.

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Он отметил, что в ближайшей перспективе у президента не запланировано встреч в Европе. Таким образом, не предпринимаются и каких-либо действия по изменению графика российского лидера.

9 марта президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза отменил все мероприятия на две недели и отправился в добровольный карантин.

2 марта президент Франции Эммануэль Макрон отменил несколько поездок по стране из-за распространения коронавируса.

Кроме того, в России отменили несколько экономических форумов из-за коронавируса: в Ялте и Петербурге.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 стал распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным на 10 марта, всего в мире 109 270 случаев заражения, 3816 смертей, 62 176 — выздоровели. В Китае 80 735 заболевших, 3119 человек умерло.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

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