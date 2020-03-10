Путин назвал нецелесообразной идею полностью поменять Конституцию

Президент РФ Владимир Путин посчитал нецелесообразным менять Конституцию РФ полностью. Об этом он заявил во вторник, 10 марта, на выступлении в Госдуме РФ.

«В целом менять саму конституцию, которая своего потенциала далеко не исчерпала, как я уже говорил, а, напротив, доказала свою эффективность, считаю нецелесообразным даже для решения вопроса о президентской власти», — отметил Путин.

При этом глава государства уточнил, что перед принятием поправок в Основной закон страны их нужно направить в Конституционный суд РФ.

О том, что президент приедет в Госдуму и выступит перед депутатами, сообщил ранее во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В этот день нижняя палата парламента начала рассмотрение во втором чтении законопроекта об изменении Основного закона страны.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.