Поправка об обнулении президентских сроков внесена в Госдуму

В Госдуму внесена поправка об обнулении президентских сроков, сообщает во вторник, 10 марта, «Интерфакс».

Ранее в этот же день обнулить президентские сроки предложила депутат Валентина Терешкова.

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции», — отметила Терешкова.

Таким образом, у действующего главы государства появится право снова избраться на этот пост.

При этом 26 февраля в Госдуме заверяли, что изменение Конституции не предусматривает обнуление президентских сроков.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.