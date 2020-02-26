Путин обозначил срок вступления в силу поправок к Конституции

Все поправки к Конституции должны вступить в силу сразу после подведения итогов общероссийского голосования. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке изменений к Основному закону страны в среду, 26 февраля, комментируя предложение прописать в поправках, что часть вводимых норм вступит в силу после президентских выборов в 2024 году.

Путин напомнил, что действующий президент наделен определенными полномочиями, которые прописаны в Конституции. В данном случае эти поправки часть полномочий передают в Госдуму и Совет Федерации.

«Но если мы выходим на всеобщее голосование, то тогда граждане, а они являются источником государственной власти, если они соглашаются с этими предложениями, они как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента передать в Федеральное собрание», — приводит его слова ТАСС.

Российский лидер выразил мнение, что в этом нет противоречий, поэтому он предлагает, чтобы все поправки «целиком и полностью» вступили в силу после подведения итогов всероссийского голосования.

Ранее, 10 февраля, глава профильного комитета Госдумы по поправкам Павел Крашенинников заявил, что основная часть поправок может вступить в силу сразу после общероссийского голосования и после того, как президент обнародует данный закон. «А другие нормы, которые связаны, допустим, с Госсоветом, мы не можем ввести их сразу», — сказал парламентарий, отвечая на вопрос депутата ЛДПР Сергея Иванова.

Однако, по словам Крашенинникова, принятие поправок не повлечет за собой обнуление президентских сроков.

Законопроект о поправках к Конституции Путин внес в Думу 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Проект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. 26 февраля российский лидер завил, что число предложенных поправок достигло 900.