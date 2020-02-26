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Рабочая группа предложила провести голосование по поправкам к Конституции 22 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил президенту России Владимиру Путину провести общероссийское голосование по Основному закону 22 апреля.

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«Остается открытым вопрос даты этого общероссийского голосования. Здесь было несколько предложений. Мы обсудили эти предложения. Владимир Владимирович, позвольте вам предложить все-таки 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования», — сказал он.

Накануне в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению проекта закона о поправке к Конституции РФ. Они касаются процедуры проведения общенародного голосования.

Поправками определяются полномочия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Предполагается, что комиссия будет утверждать порядок голосования, форму и текст бюллетеней, порядок их изготовления и доставки. Также предлагается обязать комиссию информировать граждан о подготовке голосования, подводить его итоги. Кроме того, ЦИК должна будет предоставить россиянам возможность ознакомиться с текстом изменений в Конституцию.

Законопроект о поправках к Конституции президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января.

Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. 26 февраля Путин заявил, что количество предложенных поправок достигло 900.

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