Рабочая группа предложила провести голосование по поправкам к Конституции 22 апреля

Сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил президенту России Владимиру Путину провести общероссийское голосование по Основному закону 22 апреля.

«Остается открытым вопрос даты этого общероссийского голосования. Здесь было несколько предложений. Мы обсудили эти предложения. Владимир Владимирович, позвольте вам предложить все-таки 22 апреля текущего года как дату проведения общероссийского голосования», — сказал он.

Накануне в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению проекта закона о поправке к Конституции РФ. Они касаются процедуры проведения общенародного голосования.

Поправками определяются полномочия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Предполагается, что комиссия будет утверждать порядок голосования, форму и текст бюллетеней, порядок их изготовления и доставки. Также предлагается обязать комиссию информировать граждан о подготовке голосования, подводить его итоги. Кроме того, ЦИК должна будет предоставить россиянам возможность ознакомиться с текстом изменений в Конституцию.

Законопроект о поправках к Конституции президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января.

Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. 26 февраля Путин заявил, что количество предложенных поправок достигло 900.