В Госдуме рассказали о внесении поправок о местном самоуправлении

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству были внесены поправки, согласно которым органы госвласти смогут участвовать в формировании органов местного самоуправления. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил председатель комитета Павел Крашенинников.

«Предлагается дополнить ст. 131 новой частью, в которой указывается, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законом», — цитирует его ТАСС.

Также Крашенинников подчеркнул, что эти положения уже есть в федеральных законах, однако сейчас они «поднимаются» на конституционный уровень. Кроме того, поступила поправка к ст. 132 Основного закона.

Предполагается, что органы местного самоуправления могут быть наделены «отдельными государственными полномочиями только при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств» посредством принятия федеральных или региональных законов.

Ранее во вторник глава ВЦИОМа Валерий Федоров сообщил, что около 66% россиян готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% намерены точно это сделать.

Законопроект о поправках в Конституцию президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. К 13 февраля количество поступивших поправок превысило 500.

Как отметила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева, изменения коснутся не менее 70 федеральных законов, «особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства».