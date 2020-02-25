Совфед уточнил процедуру рассмотрения поправок в Конституцию

Рассмотрение поправок в Конституцию будет прекращено, если их поддержат меньше двух третей региональных парламентов, следует из проекта постановления Совета Федерации «О порядке рассмотрения проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

«В случае если указанный закон (о поправках в Конституцию. — Ред.) не получит одобрения законодательных (представительных) органов государственной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого закона прекращается», — цитирует пресс-служба Совфеда проект 25 февраля.

Документ обсудили в комитете верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству во вторник. Заседание провел председатель комитета Андрей Клишас.

«Постановление требуется принять, поскольку в законе о поправке содержится не только сам текст поправки в Конституцию, но и весь порядок, который будет сопровождать принятие этих поправок, вынесение на голосование. Поэтому нам придется дважды голосовать за этот текст. То есть текст поправки голосуется отдельно и отдельно голосуется закон в целом», — сказал глава комитета Совфеда.

Ранее во вторник глава ВЦИОМа Валерий Федоров сообщил, что около 66% россиян готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% намерены точно это сделать.

Законопроект о поправках в Конституцию президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. К 13 февраля количество поступивших поправок превысило 500.

Как отметила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева, изменения коснутся не менее 70 федеральных законов, «особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства».