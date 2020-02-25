В Кремле не назвали сроки голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, 25 февраля, что никаких решений по срокам голосования по поправкам в Конституцию РФ пока не принималось.

Он отметил, что дата голосования также не объявлена. Если данная тема будет поднята рабочей группой во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным 26 февраля, то ее обсудят.

«Можно предположить, что если этот вопрос будет поставлен на повестку дня, то он будет обсужден. Еще раз повторяю, пока никаких решений на этот счет не принималось», — приводит его слова «РИА Новости».

Вопросы о том, будут ли поправки затрагивать преамбулу Конституции и логично ли голосовать по поправкам пакетом, Песков перенаправил рабочей группе.

Ранее во вторник глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что около 66% россиян готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% намерены точно это сделать.

Законопроект о поправках в Конституцию президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. К 13 февраля количество поступивших поправок превысило 500.

Как отметила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева, изменения коснутся не менее 70 федеральных законов, «особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства».