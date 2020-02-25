В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по изменениям в Конституцию

В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили поправки ко второму чтению проекта закона о поправке в Конституцию РФ, касающиеся процедуры проведения общенародного голосования. Об этом 25 февраля заявил глава комитета Павел Крашенинников.

Поправками предлагается установить, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России утверждает порядок общероссийского голосования в трехдневный срок со дня официального опубликования указа президента о его проведении, передает «Интерфакс».

Также ЦИК утверждает форму и текст бюллетеня для голосования, порядок их изготовления и доставки, а также порядок контроля за этим процессом. Кроме того, к полномочиям ЦИК предлагается отнести определение порядка финансового обеспечения подготовки и проведения голосования.

К полномочиям комиссии также предлагается отнести информирование граждан о подготовке и проведения голосования, установку порядка аккредитации журналистов для освещения голосования и подведение его итогов. Также ЦИК должен будет предоставить россиянам возможность ознакомиться с текстом изменений в Конституцию.

Законопроект о поправках в Конституцию президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции. К 13 февраля количество поступивших поправок превысило 500.