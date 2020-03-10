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Путин выступил против неограниченного количества президентских сроков

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Президент России Владимир Путин выступил против неограниченного количества президентских сроков. Об этом он заявил 10 марта на выступлении в Госдуме РФ.

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Глава государства отметил, что считает нецелесообразным убирать из Конституции ограничение на число президентских сроков.

Он также высказался против парламентской формы правления в России. По словам Путина, она широко используется в мире, однако на данном этапе развития РФ она не может быть использована. «Посмотрите в странах традиционной парламентской демократии, в Европе, что происходит. Я без преувеличения это говорю. Годами в некоторых странах, сегодня, сейчас, не могут сформировать правительство. Для России это просто абсолютно невозможно, неприемлемо абсолютно», — добавил президент.

Кроме того, Путин считает, что президентская власть не должна быть связана с одним человеком. Он выразил уверенность, что придет время, когда она не будет персонифицирована в России. Президент является гарантом Конституции, или гарантом безопасности государства, внутренней стабильности и внутреннего эволюционного развития, объяснил Путин.

«Нам достаточно уже было революций, Россия свой план по революциям выполнила», — заключил глава государства.

В ходе выступления в Госдуме Путин высказался также против продления полномочий президента России по итогам голосования по поправкам в Конституцию.

Ранее во вторник нижняя палата парламента начала рассматривать во втором чтении законопроект о поправках в Основной закон страны. Депутат Александр Карелин предложил внести поправку о досрочных парламентских выборах, согласно которой Госдума сможет двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент буде иметь возможность назначить новые парламентские выборы. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение.

Если законопроект о поправках получит одобрение, то его рассмотрение в третьем чтении состоится 11 марта.

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