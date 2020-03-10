Прямой эфир
Сюжет:

Путин выступит перед депутатами Госдумы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин приедет в Госдуму во вторник, 10 марта, и выступит перед депутатами. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, он проинформировал главу государства о дискуссиях о новых поправках в Конституцию страны.

«Граждан волнует закрепление в Конституции социальных гарантий»
Секретарь ОП РФ Лидия Михеева — об участии музыкантов в обсуждении поправок, «ответственном классе» и проблемах россиян

«Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 3 часов дня», — цитирует Володина «РИА Новости».

Ранее в этот день нижняя палата парламента начала рассмотрение во втором чтении законопроекта об изменении Основного закона страны. Так, депутат Александр Карелин заявил о намерении внести поправку о досрочных парламентских выборах, согласно которой Госдума сможет двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент буде иметь возможность назначить новые парламентские выборы. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение.

Депутат Валентина Терешкова выступила с инициативой снять ограничения на количество президентских сроков и позволить действующему главе государства избираться вновь.

На данный момент в работе Госдумы объявлен перерыв для консультаций. Если законопроект о поправках получит одобрение, то его рассмотрение в третьем чтении состоится 11 марта.

В Кремле инициативы депутатов комментировать отказались.

Сам же президент ранее в марте высказывался против отмены ограничения числа президентских сроков для одного человека. По его мнению, в России должна быть гарантирована сменяемость власти, и «для такой страны, как наша, это важно». В январе он приводил пример на советском периоде, отмечая, что практика неограниченного пожизненного руководства страной не решает задачи обеспечения трансформации власти и стабильности государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020