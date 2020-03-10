Путин выступит перед депутатами Госдумы

Президент России Владимир Путин приедет в Госдуму во вторник, 10 марта, и выступит перед депутатами. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, он проинформировал главу государства о дискуссиях о новых поправках в Конституцию страны.

«Президент Путин принял решение прибыть в Госдуму и выступить перед депутатами после 3 часов дня», — цитирует Володина «РИА Новости».

Ранее в этот день нижняя палата парламента начала рассмотрение во втором чтении законопроекта об изменении Основного закона страны. Так, депутат Александр Карелин заявил о намерении внести поправку о досрочных парламентских выборах, согласно которой Госдума сможет двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент буде иметь возможность назначить новые парламентские выборы. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение.

Депутат Валентина Терешкова выступила с инициативой снять ограничения на количество президентских сроков и позволить действующему главе государства избираться вновь.

На данный момент в работе Госдумы объявлен перерыв для консультаций. Если законопроект о поправках получит одобрение, то его рассмотрение в третьем чтении состоится 11 марта.

В Кремле инициативы депутатов комментировать отказались.

Сам же президент ранее в марте высказывался против отмены ограничения числа президентских сроков для одного человека. По его мнению, в России должна быть гарантирована сменяемость власти, и «для такой страны, как наша, это важно». В январе он приводил пример на советском периоде, отмечая, что практика неограниченного пожизненного руководства страной не решает задачи обеспечения трансформации власти и стабильности государства.