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Госдума поддержала поправку о снятии ограничения президентских сроков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник, 10 марта, поддержали предложение о снятии ограничений на количество президентских сроков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Таким образом, документ позволяет действующему лидеру страны переизбираться после внесения изменений в Конституцию России.

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С соответствующей инициативой выступила депутат Валентина Терешкова ранее в этот день. Она предложила убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков и заложить возможность действующему главе государства избираться вновь.

При этом депутат отметила, что воплощать инициативу в жизнь нужно в случае, если «этого потребует ситуация» и если «этого захотят люди».

Документ был внесен в нижнюю палату парламента.

Позднее в тот же день перед депутатами выступил глава государства Владимир Путин. Он отметил, что президентская власть в стране не должна быть связана с одним человеком и для россиян необходимо обеспечить гарантию регулярной сменяемости власти.

Также Путин высказался против парламентской формы правления в России, отметив, что стране необходима сильная президентская вертикаль.

Кроме того, он выступил против продления своих полномочий по итогам голосования по поправкам в Основной закон страны. По его словам, в таком случае «полномочия продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов». Таким образом, инициативу Путин назвал нецелесообразной.

10 марта Госдума во втором чтении рассматривает законопроект о поправках в Конституцию. Если документ получит одобрение, то его рассмотрение в третьем чтении состоится 11 марта.

Внести изменения в Основной закон Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

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