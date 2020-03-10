Путин подтвердил важность мнения россиян при голосовании по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подтвердил, что судьба поправок в Конституцию зависит от результатов всероссийского голосования, которое пройдет 22 апреля. Об этом он заявил в Госдуме во вторник, 10 марта.

«Если граждане России проголосуют за поправки в Основной закон, в том числе за передачу части полномочий президента Государственной думе и Совету Федерации, то такие изменения должны вступить в силу сразу же после опубликования принятых поправок», — приводит его слова «РИА Новости».

Путин также отметил, что в этом случае Госдума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. По мнению президента, действующий состав Госдумы имеет полное право принять эти новые полномочия, так как для этого есть все юридические основания.

В этот же день нижняя палата парламента начала рассмотрение во втором чтении законопроекта об изменении Основного закона страны. Так, депутат Александр Карелин заявил о намерении внести поправку о досрочных парламентских выборах, согласно которой Госдума сможет двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент будет иметь возможность назначить новые парламентские выборы. Соответствующий документ уже внесен на рассмотрение.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.