Путин предложил опираться на мнение КС по обнулению президентских сроков

Президент России Владимир Путин заявил, что если Конституционный суд РФ даст положительное заключение об обнулении президентских сроков, то его можно будет принять. Об этом он заявил во вторник, 10 марта, на выступлении в Госдуме.

«Второе предложение (депутата Госдумы Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков. — Ред.), по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер Владимир Путин выступил против продления полномочий президента России по итогам голосования по поправкам в Конституцию страны.

Ранее в этот же день обнулить президентские сроки предложила депутат Валентина Терешкова. Спустя несколько часов законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

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