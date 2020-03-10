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Сенатор Клишас оценил перспективы предложенных депутатами ГД поправок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Все конституционные полномочия, необходимые для принятия инициированных депутатами Госдумы РФ Валентиной Терешковой и Александром Карелиным поправок в Основной закон, есть. Об этом во вторник, 10 марта, рассказал журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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«Все необходимые конституционные полномочия для принятия решения по предложениям депутатов Карелина и Терешковой у думы есть», — приводит «РИА Новости» слова Клишаса.

Он добавил, что окончательные решения должны будут принять депутаты, а затем внести соответствующие изменения в проект закона о поправке.

Ранее в этот же день депутат от партии «Единая Россия» Александр Карелин внес поправку о досрочных парламентских выборах в законопроект об изменении Конституции РФ.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков. Таким образом, у действующего главы государства появится право снова избраться на этот пост.

На текущий момент пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложенные депутатами поправки.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.

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