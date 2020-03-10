Сенатор Клишас оценил перспективы предложенных депутатами ГД поправок

Все конституционные полномочия, необходимые для принятия инициированных депутатами Госдумы РФ Валентиной Терешковой и Александром Карелиным поправок в Основной закон, есть. Об этом во вторник, 10 марта, рассказал журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Все необходимые конституционные полномочия для принятия решения по предложениям депутатов Карелина и Терешковой у думы есть», — приводит «РИА Новости» слова Клишаса.

Он добавил, что окончательные решения должны будут принять депутаты, а затем внести соответствующие изменения в проект закона о поправке.

Ранее в этот же день депутат от партии «Единая Россия» Александр Карелин внес поправку о досрочных парламентских выборах в законопроект об изменении Конституции РФ.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков. Таким образом, у действующего главы государства появится право снова избраться на этот пост.

На текущий момент пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложенные депутатами поправки.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по законопроекту, внесенному президентом в Госдуму, состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей стране.