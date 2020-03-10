Госдума во втором чтении приняла законопроект о поправках в Конституцию

Госдума на заседании во вторник, 10 марта, приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию России. Об этом сообщает «РИА Новости».

Документ одобрили 382 депутата. Против не проголосовал никто, 44 человека воздержались. Таким образом, 11 марта состоится рассмотрение документа в третьем чтении.

Ко второму чтению документа поступило около 400 поправок, из них были учтены порядка 200, а 175 рекомендованы к отклонению. Поправки были внесены специальной рабочей группой, некоторые изменения рассматривались и на заседании во вторник.

Так, депутат Александр Карелин предложил внести поправку о досрочных парламентских выборах, согласно которой Госдума сможет двумя третями голосов сократить срок своих полномочий, после чего президент будет иметь возможность назначить новые парламентские выборы.

Депутат Валентина Терешкова выступила с инициативой снять ограничения на количество президентских сроков и позволить действующему главе государства избираться вновь.

Оба предложения прокомментировал президент России Владимир Путин. Он не увидел необходимости в проведении досрочных выборов, а инициативу о снятии ограничений назвал нецелесообразной, отметив, что государство должно гарантировать россиянам сменяемость власти.

Карелин свою поправку снял. Несмотря на позицию главы государства, поправку о снятии ограничений на количество президентских сроков Госдума поддержала.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. За каждую из инициатив будут голосовать россияне 22 апреля. ЦИК уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования.