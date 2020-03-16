КС России признал законность поправок в Конституцию

Закон о поправке в Конституцию соответствует Основному закону страны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 марта на официальном сайте Конституционного суда (КС) России.

«Конституционный Суд Российской Федерации принял заключение о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Таким образом, законопроект выходит на общероссийское голосование, запланированное на 22 апреля. Если более 50% участников голосования проголосуют за поправку, закон окончательно вступит в силу.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны. В этот же день запрос главы государства о проверке закона по поправкам в Конституцию поступил в КС.

Накануне изменения в главный закон страны поддержали все 85 региональных парламентов, а 14 марта итоги рассмотрения утвердил Совет Федерации. Документ поддержали 164 сенатора, один проголосовал против, никто не воздержался. После этого проект направили президенту.

Согласно документу, одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков. При этом действующий президент России имеет право вновь баллотироваться на пост в 2024 году.

Среди других важнейших изменений, предусмотренных законом, — закрепление социальных гарантий государства перед гражданами, обязательное индексирование пенсий не реже одного раза в год, установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.

Также закон расширяет полномочия парламента, запрещает отчуждение федеральных территорий и устанавливает статус русского языка.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении.