Закон о внесении изменений в Конституцию поступил в КС

Запрос президента России Владимира Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию поступил в Конституционный суд (КС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда в субботу, 14 марта.

Суд не будет публично рассматривать законопроект о поправке к Основному закону страны. «В этом деле нет сторон — участниц правового спора, которым необходимо обеспечить гласность и состязательность в открытом судебном процессе», — говорится в заявлении.

Заключение Конституционного суда по закону о поправке к Конституции незамедлительно направят российскому лидеру после его рассмотрения.

Ранее в этот же день Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны. Документ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» был одобрен президентом и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Накануне изменения в главный закон страны поддержали все 85 региональных парламентов, а 14 марта итоги рассмотрения утвердил Совет Федерации. Документ поддержали 164 сенатора, один проголосовал против, никто не воздержался. После этого проект направили президенту.

После подписания законопроекта Путиным его должен оценить на соответствие Основному закону страны КС. Если инстанция решит, что он не противоречит Конституции, то он пройдет общероссийское голосование, которое уже запланировано на 22 апреля. Согласно проекту, заключение Конституционный суд должен дать в течение семи дней. Если более 50% участников голосования проголосуют за поправку, закон окончательно вступит в силу.