Песков ответил на вопрос о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Оснований для переноса всероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля из-за распространения коронавируса SARS-CoV-19 в настоящий момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 16 марта.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается. Для этого нет никаких объективных оснований. Пока подобных дискуссий не ведется», — таким образом Песков ответил на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он добавил, что дата 22 апреля должна быть одобрена указом президента. Это может произойти в течение нескольких дней на текущей неделе, однако четких временных рамок процедура формализации даты голосования не имеет.

Президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации законопроект о поправках в Конституцию 14 марта. В соответствии с принятыми поправками одно и то же лицо не может занимать пост президента страны более двух сроков.

Кроме того, действующий президент России имеет право вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Среди других важнейших изменений, предусмотренных законом, — закрепление социальных гарантий государства перед гражданами, обязательное индексирование пенсий не реже одного раза в год, установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума.

Также закон расширяет полномочия парламента, запрещает отчуждение федеральных территорий и устанавливает статус русского языка.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 23 января документ был принят в первом чтении. За пакет поправок россияне будут голосовать 22 апреля. Центральная избирательная комиссия уже предварительно утвердила слоган и логотип голосования.