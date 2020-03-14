С легкой строки: президент подписал закон о поправках в Конституцию

Закон о внесении изменений в Конституцию, который получил поддержку всех 85 субъектов РФ, окончательно одобрен в Совете Федерации и подписан президентом . 14 марта сенаторы приняли постановление о результатах рассмотрения документа в региональных заксобраниях. А уже спустя несколько часов его подписал глава государства. Теперь свою оценку должен дать Конституционный суд — запрос президента о проверке закона поступил в КС . Тем временем, как выяснили «Известия», члены рабочей группы по подготовке поправок уже начали встречаться с населением для разъяснения конституционной реформы, а до запланированного на 22 апреля общенародного голосования состоится еще одно совещание с президентом. Эксперты уверены, что граждане окажут высокую поддержку поправкам в Основной закон страны.

Голос народа

Процедура голосования по поправкам в Конституцию на внеочередном заседании Совфеда 14 марта заняла около 15 минут. За исключением одного сенатора свои голоса в поддержку постановления «Об установлении результатов рассмотрения законодательными органами государственной власти субъектов РФ закона о поправке к Конституции» отдали 164 парламентария . Единственным противником реформы стал представитель Иркутской области коммунист Вячеслав Мархаев, проголосовавший против документа еще на первом заседании верхней палаты 11 марта. Тогда сенаторы направляли поправки в Конституцию на отзыв в регионы.

А вот среди 85 субъектов противников изменения Основного закона не нашлось . Как отметил на заседании глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, еще в минувший четверг свои положительные отзывы в верхнюю палату направили 80 законодательных собраний регионов, а в пятницу поступили остальные.

П1 Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ 14 марта 2020 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, подчеркнула, что регионы всё сделали без проволочек, организованно и четко.

— Закон одобрен всеми 85 парламентами. Исходя из настроений россиян результат ожидаемый. Тем не менее это не умаляет его правовой и политической значимости. Ведь парламенты регионов — органы не только законодательной, но и представительной власти. Это, по сути, голос народа, который избирает депутатов. Это выразители всех основных социальных слоев и групп, ведущих политических сил нашей страны. Все они инициативу президента поддержали, — отметила глава верхней палаты парламента.

Валентина Матвиенко пояснила сенаторам дальнейшую процедуру утверждения поправок, добавив, что все требования к законодателям выполнены.

— Теперь президент вправе подписать закон, который после этого будет направлен на заключение Конституционного суда РФ (Владимир Путин подписал закон уже через несколько часов после заседания СФ и направил его в КС. — «Известия»). Затем в жизни страны состоится важнейшее политическое событие — всенародное голосование , — пояснила она, уточнив, что его дата будет обозначена указом президента после ответа судебной инстанции.

П2 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Только в случае одобрения россиянами поправки вступят в силу, подчеркнула спикер СФ , призвав сенаторов включиться в работу по разъяснению предложенных в Конституцию изменений.

До новой встречи

Как сообщил «Известиям» официальный представитель президента по проекту закона о поправке к Конституции и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений Павел Крашенинников, рабочая группа планирует провести заседание через неделю.

— У нас начнется информационный период. Мы будем рассказывать гражданам, что в Конституции будет нового, какие для них появятся плюсы. Я уже ездил в Свердловскую область, где принял участие в заседании заксобрания. Депутаты интересовались у меня, как они должны работать с населением и доводить до него суть поправок, — сообщил парламентарий.

По его словам, теперь важным для рабочей группы станет подведение итогов по предложениям, которые не вошли в Конституцию, но были поддержаны и достойны того, чтобы их внесли в другие законодательные акты.

— Какие-то предложения мы дадим для палат Федерального собрания, какие-то для правительства и администрации президента, — пояснил Павел Крашенинников.

П3 Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, 26 февраля 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Как выяснили «Известия», до дня голосования у рабочей группы состоится еще одна встреча с президентом России.

— Думаю, что она может пройти 17 или 18 апреля, ее повестка еще не определялась . Но на последней встрече Владимир Путин попросил нас продолжить работу. Мы будем разъяснять гражданам суть поправок, в том числе в регионах, чтобы максимальное число россиян приняло участие в голосовании, — пояснил сенатор Алексей Пушков.

Как сообщил «Известиям» член группы зампред фракции «Справедливой России» Валерий Гартунг, итоги диалога с населением, видимо, и станут предметом обсуждения на следующей встрече с Владимиром Путиным.

Президент «Опоры России», член рабочей группы по поправкам в Конституцию Александр Калинин рассказал, что некоторые его коллеги уже вылетели в регионы и проводят встречи.

— Лично я сейчас нахожусь в Челябинске. Вчера заксобрание региона голосовало в поддержку принятия федерального конституционного закона. Я выступил перед депутатами и рассказал им о важности вносимых в Конституцию поправок, а также о проделанной нами работе, — сообщил «Известиям» представитель бизнес-объединения.

По его словам, документ получился ярким и разносторонним, затрагивающим очень много сфер: «там есть и про материнство и детство, и про частное предпринимательство, и про здравоохранение» . Благодаря поправкам Конституция наполняется социальным содержанием, именно поэтому у нее такой высокий уровень поддержки, подчеркнул Александр Калинин.

П4 Депутаты законодательного собрания Новосибирской области на внеочередной сессии по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», 12 марта 2020 года Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

О реформе Основного закона страны Владимир Путин впервые заявил 15 января, обращаясь с посланием к Федеральному собранию. Через пять дней он внес в Госдуму законопроект. В нем шла речь о поправках в 22 главы Конституции, которые касались политических и социальных аспектов.

В процессе обсуждения в законопроект внесли около 400 поправок, половину из которых законодатели поддержали. Документ, в частности, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков. Однако действующий глава государства после вступления поправок в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Также в Конституции закрепляются социальные гарантии государства перед гражданами — обязательное индексирование пенсий не реже одного раза в год, установление минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума. Кроме того, определяется статус русского языка как государствообразующего, а семья обозначается как союз мужчины и женщины.

Стимул для развития

Замдиректора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин объяснил единодушие субъектов тем, что социальные поправки и ограничения для чиновников перевесили критику реформы Конституции со стороны оппозиции, которая, по его мнению, оказалась в состоянии раскола.

— Н аселению импонируют не только поправки о МРОТ и индексации пенсий. Если мы посмотрим, то весьма популярны темы о неприкосновенности территорий, запретах для депутатов, сенаторов и чиновников, которые не должны иметь связей с заграницей , — объяснил «Известиям» эксперт.

По мнению главы Фонда развития гражданского общества Константина Костина, изначально было очевидно, что представители несистемной оппозиции, а также КПРФ и партии «Яблоко» не могли оказать влияние на голосование субъектов и вряд ли окажут на граждан в день голосования.

П5 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— У них нет достаточного представительства ни в Госдуме, ни в заксобраниях субъектов. Поэтому они могут выражать свою точку зрения и несогласие, но вряд ли это будет иметь результат, потому что на последних выборах граждане всем инициаторам подобных действий оказали не очень высокое доверие, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, если судить по опросам как близких к власти, так и критически настроенных к ней социологических центров, идеи о социальных гарантиях, защите суверенитета и стабильности в стране сегодня поддерживает абсолютное большинство граждан . Поэтому эксперт считает, что апрельское голосование имеет все шансы на высокую активность россиян. Если говорить о политической системе, то она, по мнению Костина, после принятия поправок получит серьезный стимул для развития.

— Главное, что снимается напряжение и острота вокруг 2024 года. Пока неизвестно, какое решение о своем участии в следующих президентских выборах примет Владимир Путин, но уже точно не будет эффекта «хромой утки» и нездоровой конкуренции. Не будет попыток внешних сил как-то повлиять на ситуацию и выбора возможных преемников. Созданы все необходимые предпосылки, чтобы система абсолютно спокойно и ритмично прошла период возможной пересменки высшей власти , — пояснил эксперт.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов в разговоре с «Известиями» обратил внимание на скорость прохождения поправок в заксобраниях и созыв внеочередного заседания Совета Федерации, не исключив, что голосование может быть перенесено с 22 апреля на другую дату, в том числе и более раннюю.

— То, что из законопроекта убрали эту дату, может быть связано с коронавирусом . Допускаю, что власть проведет консультации с представителями медицинского сообщества на предмет развития волны эпидемии, — пояснил эксперт.

П6 Презентация логотипа общероссийского голосования по Конституции РФ 22 апреля 2020 года на заседании Центральной избирательной комиссии России Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Общероссийское голосование по поправке к Конституции должно состояться, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявила 14 марта Валентина Матвиенко. Ранее и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что вопрос переноса не обсуждался, но в Кремле внимательно следят за развитием ситуации.

При этом Дмитрий Фетисов считает, что на результат голосования вряд ли смогут повлиять единичные критические выступления депутатов в регионах. Конечно, федеральный центр их услышал, а оппозиция этим попытается воспользоваться, но вряд ли это к чему-то приведет — с учетом высокой поддержки населения и самих изменений, и их инициатора.