В Кремле рассказали о работе Путина «на всю катушку»

Президент России Владимир Путин во время посещения Госдумы не был в контакте с отправленным на карантин депутатом Сергеем Катасоновым, глава государства работает «на всю катушку», заявил в пятницу, 13 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я убежден, что президент не был в контакте с этим депутатом, это первое. Вы все видели, что он был на трибуне, потом вступал с трибуны, не думаю, что до Путина этот депутат выступал с этой трибуны», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, будут ли приниматься какие-то меры предосторожности после того, как президент посетил Госдуму, где находился Катасонов.

Он добавил, что делается всё, что нужно для защиты президента от сезонных и иных заболеваний. По словам Пескова, президентская медицина — это «отдельное измерение», так как с ним во все периоды находится врач.

На повторный вопрос журналистов о том, будет ли российский лидер сдавать анализы, пресс-секретарь ответил, что сведения о здоровье президента — «это не та информация, которая предназначена в деталях для широкой публикации».

«Президент работает на полную катушку, как всегда, вот что могу сказать», — подчеркнул Песков.

Днем ранее стало известно, что депутат Госдумы от фракции ЛДПР не ушел на карантин после посещения Франции. Из-за этого он и еще 11 его коллег попадут под двухнедельные ограничения. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил лишить Катасонова депутатского мандата досрочно, однако спикер Госдумы от партии Игорь Лебедев заявил, что юридически этого сделать невозможно.

Сам Катасонов объяснил свои действия тем, что, когда он улетал из России во Францию 5 марта, данные карантинные требования еще не вводились.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Всем москвичам предписано по возвращении из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией находиться дома в течение 14 дней с момента прибытия в Россию и сообщить о своем возвращении в столичный депздрав.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.