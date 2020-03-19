С поправкой на вирус: как пройдет голосование об изменении Конституции

В день голосования по поправкам в Конституцию ЦИК готов дезинфицировать участки, а также более широко использовать интернет-технологии и возможности волеизъявления на дому. Об этом «Известиям» заявили в Центризбиркоме. Согласно подписанному 17 марта указу Владимира Путина, голосование назначено на 22 апреля. Оно состоится в этот день, только если позволит ситуация, подчеркнул президент. Эксперты считают, что переносить дату не придется. По их мнению, в крупных городах, где зараженных коронавирусом больше, голосование может пройти в онлайн-режиме, а на других территориях россияне придут на избирательные участки сами.

Без паники

Как сообщили «Известиям» в ЦИК, комиссия предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность голосования в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Для избирателей будет разработана специальная памятка об индивидуальной гигиене, а сами участки продезинфицируют.

— При подготовке к общероссийскому голосованию будут предприняты исчерпывающие меры обеспечения безопасности как для участников голосования, так и для членов комиссий всех уровней. В том числе планируется широкое использование дезинфицирующих средств и масок, — сказал «Известиям» член ЦИК Евгений Шевченко, отметив, что Центризбирком и региональные избиркомы находятся в постоянном контакте с Роспотребнадзором.

вирус Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Также, как сообщил «Известиям» источник в ЦИК, из-за вируса могут быть более широко задействованы интернет-технологии и голосование на дому, чтобы минимизировать массовые контакты людей друг с другом.

— Точно мы сможем сказать, как будет организовано голосование, через несколько дней, — заявил «Известиям» зампред ЦИК Николай Булаев.

17 марта Владимир Путин подписал указ о назначении голосования на 22 апреля. В тексте документа говорится, что россиянам будет предложен всего один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» При этом на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой президент отметил, что «если ситуация потребует, голосование будет перенесено», потому что «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан».

конст Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Тем не менее очень прошу вас и всех ваших коллег на местах не оставлять эту работу, наоборот, проводить ее, готовиться к этому всероссийскому голосованию. Надеюсь, вы используете все имеющиеся инструменты, для того чтобы голосование прошло на самом высоком уровне с соблюдением всех требований закона и с использованием современных технологий, — сказал президент.

В ответ Элла Памфилова заявила, что продумано уже несколько разных вариантов.

— Все те современные методы, которые мы за это время опробовали, испытали, — предполагается их применение. В общем, мы готовы дойти до каждого участника голосования в зависимости от ситуации, — заверила она.

На заседании в среду, 18 марта, глава ЦИК призвала всех не поддаваться панике и продолжать работу. По ее словам, комиссия должна быть готова и к проведению голосования, и к его отмене, если ситуация ухудшится. Элла Памфилова отметила, что помогать ЦИК во время проведения голосования будет корпус «Волонтеры Конституции» — обучение добровольцев уже началось. Изначально планировалось, что они, в частности, будут вместе с членами комиссии участвовать в обходах граждан. Однако из-за угрозы распространения коронавируса от идеи пришлось отказаться: волонтеры будут работать в специальных местах — на информационных стойках.

В Кремле также допускают, что дату голосования сдвинут, если приход на избирательный участок станет угрозой для здоровья россиян.

Официальный представитель президента РФ в рабочей группе по внесению поправок в Конституцию, академик РАН Талия Хабриева сообщила «Известиям», что заседание группы планировалось провести 24 марта, однако, по всей видимости, оно будет перенесено на более поздний срок и пройдет в онлайн-формате.

конст Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Мы ждали указа президента о дате голосования, чтобы определиться со своим дальнейшим графиком работы, которая не прекращается и сегодня. В частности, ко мне как к сопредседателю было поручение по изучению предложений, которые нельзя включить в Конституцию, но можно внести в другие законы и подзаконные акты. Сейчас уже подготовлен огромный перечень, идет его донастройка и систематизация, — пояснила она.

По словам Талии Хабриевой, едва ли не каждый второй член рабочей группы сейчас занимается разъяснением поправок в Конституцию. Кто-то встречается с населением, кто-то выступает в СМИ, а сама она прочитала на эту тему уже несколько лекций.

— Безусловно, мы будем учитывать в работе ситуацию с распространением коронавируса, — подчеркнула Талия Хабриева, отметив, что пандемия не повлияла на проведении выборов во Франции.

Методы работы по информированию населения о поправках уже изменились, пояснил «Известиям» член группы, зампред фракции «Справедливой России» в Госдуме Валерий Гартунг.

— Встречи с населением в условиях эпидемии отменяются, но сама разъяснительная работа будет продолжена. Мы будем использовать все возможные методы дистанционного донесения информации о поправках. Это и телевидение, и интернет, и газеты, — рассказал парламентарий.

Возможен, но маловероятен

Чтобы избежать рисков распространения коронавируса, власть может использовать различные механизмы, в том числе и онлайн-голосование, допустил в разговоре с «Известиями» глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский.

— 22 апреля уже неоднократно анонсировалось в качестве дня голосования. Сначала предполагалось, что эта дата будет закреплена в законе о поправках в Конституцию, потом было скорректировано, что ее своим указом обозначит президент. Это было сделано, чтобы в случае необходимости сроки можно было оперативно передвинуть, — пояснил эксперт.

По его словам, на сегодня прогноз по развитию эпидемии в России связан прежде всего с очагами в крупных городах, тогда как иные регионы затронуты COVID-19 в меньшей степени.

— Иначе говоря, именно крупные города и транспортные хабы, где случаи коронавируса носят завозной характер, подвержены риску. Но здесь может быть в большей степени использовано дистанционное электронное голосование, — отметил Дмитрий Бадовский.

конст Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Там же, где эпидемия не получит большого распространения, будет превалировать «классический» способ волеизъявления, добавил эксперт.

Согласен с ним и директор Института избирательных технологий Евгений Сучков. По его мнению, есть вероятность, что масштабной эпидемии COVID-19 в России просто не произойдет, и всё ограничится отдельными очагами. В то же время пока непонятно, как ситуация будет развиваться дальше.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что назначение даты голосования по поправкам на 22 апреля говорит о том, что президент намерен при любом развитии событий гарантировать легитимность принимаемого решения.

— Думаю, при окончательном выборе даты Кремль руководствовался и тем, что голосование должно пройти до наступления наиболее активной фазы эпидемии, — сказал он «Известиям».

Эксперт напомнил, что президент допустил перенос даты голосования из-за коронавируса, но развитие событий по такому сценарию сейчас представляется маловероятным.