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В СКР создали рабочую группу для борьбы с интернет-фейками о коронавирусе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Следственный комитет (СК) России создал рабочую группу для выявления в интернете фейков о ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 26 марта, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Деятельность рабочей группы направлена на выявление фактов распространения, в том числе в сети Интернет и мессенджерах, заведомо ложной и непроверенной информации о количестве заболевших коронавирусом (COVID-19) в России, а также иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она отметила, что всем эпизодам с фейками будет даваться уголовно-правовая оценка.

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19 марта в МВД заявили о росте числа фейковых новостей о коронавирусе. Информация появляется в различных регионах и распространяется, как правило, через социальные сети и мессенджеры.

18 марта президент России Владимир Путин призвал сограждан не верить фейкам о коронавирусе. Он отметил, что злоумышленники специально распространяют данные сведения, чтобы дискредитировать действия властей.

17 марта вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал о борьбе с фейковыми новостями о коронавирусе в России. Он отметил, что в этом вопросе помогает информационный центр мониторинга ситуации с COVID-19, который всегда предоставляет объективную картину о том, как распространяется инфекция.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусом. В Москве умерли два пациента.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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