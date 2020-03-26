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Минздрав рекомендовал выписывать рецепты на максимальный срок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минздрав России рекомендует врачам выписывать рецепты с максимально возможным сроком действия для снижения количества контактов и соблюдения режима самоизоляции пациентами. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое поступило «Известиям» в четверг, 26 марта.

Мера позволит пациентам максимально сократить количество визитов в поликлиники.

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По действующим правилам, аптеки могут отпускать лекарства в течение срока действия рецепта.

По бланкам формы N 107/у-НП в течение 15 дней с момента выписки рецепта отпускаются наркотические и психотропные препараты из списка II, кроме тех, которые выпущены в виде трансдермальных терапевтических систем — пластырей и пленок. В течение того же периода времени аптеки должны продавать психотропные лекарства, внесенные в список III Списка психотропных веществ, которые выписаны на бланках N 148-1/у-88.

По рецептам на бланках N 148-1/у-04 (л) или форме N 148-1/у-06 (л) отпускаются препараты гражданам, которые имеют право на бесплатные лекарства или со скидкой. Срок действия таких рецептов выбирает врач — 15, 30 или 90 дней.

Медпрепартаты, выписанные на бланках N 107-1/у, опускаются в срок от 60 дней до одного года.

Минздрав напоминает, что ранее разъяснял регионам, что рецепты следует выписывать с максимально продолжительным сроком действия. Соответствующее письмо было направлено в российские субъекты.

Ведомство обращает внимание, что необходимо создать условия для соблюдения амбулаторными пациентами режима самоизоляции и максимального снижения числа контактов с другими лицами. «В этой связи медицинским работникам рекомендуется проводить телефонный обзвон пациентов с хроническими заболеваниями и не приглашать их на прием», — отмечается в сообщении.

При обострении состояния таким пациентам следует вызывать врача на дом или скорую помощь. Росздравнадзору поручено контролировать ситуацию с выпиской рецептов.

Ранее стало известно, что правительство планирует с 27 марта разрешить дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина 20 марта. Отмечалось, что лицензированные аптеки смогут продавать медикаменты в интернете с июля, а препараты по рецептам — с 2022 года.

По данным оперативного штаба на 26 марта, за сутки в России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом. Всего в 56 регионах число инфицированных возросло до 840, накануне сообщалось о 658 заболевших.

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