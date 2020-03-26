Ученые выяснили период наибольшей «заразности» пациента с коронавирусом

Зараженный коронавирусом человек наиболее опасен для окружающих в первую неделю заболевания — с начала появления симптомов инфекции. Об этом пишет South Morining China Post со ссылкой на исследование микробиологов из Гонконга.

Исследования проводились в период с 22 января по 12 февраля. В них участвовали 30 пациентов с коронавирусом в возрасте 37-75 лет. У каждого из них ежедневно брали образцы слюни из ротоглотки.

Результаты исследования показали, что у пациентов с COVID-19 вирусная нагрузка в слюне была наиболее высокой в течение недели после появления симптомов, а после она снижалась.

«Высокая вирусная нагрузка в течение первой недели болезни говорит о том, что он (коронавирус — ред.) легко может передаваться от одного человека к другому до того, как пациент будет госпитализирован», — цитирует 25 марта издание доцента кафедры микробиологии университета Гонконга Кельвин То.

Распространение заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, началось в китайском Ухане в конце декабря. На сегодняшний день инфекция охватила более 190 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114 тыс. пациентов.

В России, согласно информации оперативного штаба на 26 марта, за сутки выявили 182 новых случая заражения коронавирусом. Всего в 56 регионах число инфицированных возросло до 840, двое из них скончались.