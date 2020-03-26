Песков оценил вероятность поездок россиян по стране на выходной неделе

Большинство россиян «думают головой», принимают меры, чтобы обезопасить себя и не станут пользоваться объявленной в связи с коронавирусом выходной неделей и снижением цен на авиабилеты, чтобы путешествовать по стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 26 марта.

По словам представителя Кремля, большинство граждан «не полагаются на русский авось».

«И президент вчера призывал всех — он сказал лучше посидеть дома, чтобы обезопасить себя», — отметил пресс-секретарь.

На вопрос журналистов, будут ли приниматься какие-то меры для предотвращения нарушений предписаний российского лидера, Песков ответил, что «мер жесткого характера нет».

Отвечая на вопрос, какие существуют цифры для объявления ЧС в стране, Песков отметил, что их «легко скажут в штабе [по профилактике и борьбе с распространением коронавируса]». «Но у нас де-факто эпидемии нет. И мы надеемся, что нам удастся ее избежать», — добавил он.

По словам представителя Кремля, в любом случае государство исходит из того, что нужно быть готовыми к худшим сценариями, чтобы затем обрадоваться лучшим, как сказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Ранее в этот же день в Кремле заявили, что власти России не видят необходимости в введении режима чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса.

Россия с 23 марта ограничила международное авиасообщение в связи с пандемией коронавируса. С 27 марта в стране планируется приостановить выполнение всех регулярных и чартерных международных рейсов, кроме вывозных.

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных случая.

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