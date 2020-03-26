«Аэрофлот» закрыл полеты по 92 из 94 международных маршрутов

Авиакомпания «Аэрофлот» к настоящему времени закрыла 92 международных маршрута из 94. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель перевозчика Михаил Демин в четверг, 26 марта.

По его словам, ограничения и сокращения введены в соответствии с зимним расписанием, это 1365 рейсов в неделю. «Полный запрет международных полетов, за исключением возвратных специальных рейсов, — это ожидаемая мера», — добавил Демин.

Ранее в четверг правительство России поручило Росавиации с полуночи 27 марта приостановить выполнение всех регулярных и чартерных международных рейсов, кроме вывозных, из-за угрозы распространения коронавируса.

Премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу до 30 марта сформировать график вывоза россиян из-за границы самолетами Минобороны, а также авиаперевозчиков «Аэрофлота» и «России».

Кабинет министров поручило Минтрансу и Росавиации организовывать с 26 марта в аэропортах досмотр всех граждан, прибывших из государств с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Как сообщила 25 марта российская Ассоциация туроператоров, сейчас за рубежом находится около 45 тыс. путешественников из России.

С 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами. За несколько дней до этого московский аэропорт Домодедово сообщил о снижении пассажиропотока на международных рейсах за первую половину марта на 13%. Аэропорт Жуковский потерял более 90% пассажиров из-за отмены международных рейсов.

По последним данным в России зарегистрировано 658 случаев заболевания COVID-19. В Москве от коронавируса скончались два пациента.

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