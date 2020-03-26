ФССП сократит время рассмотрения обращений должников до суток

Срок рассмотрения обращений должников об арестах их счетов будет сокращен до суток в связи с ограничительными мерами на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Обращения, касающиеся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и другие вопросы, требующие оперативного реагирования, будут рассмотрены по телефону сотрудниками дежурных частей территориальных органов ФССП. Контактные данные подразделений размещены на официальных сайтах региональных управлений службы.

19 марта сообщалось, что ФССП временно ограничивает личный прием граждан. Клиентам рекомендовано использовать для решения вопросов интернет-приемную, письменные обращения и сервис «Банк исполнительных производств».

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

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