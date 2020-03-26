Прямой эфир
Сюжет:

ФССП сократит время рассмотрения обращений должников до суток

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Срок рассмотрения обращений должников об арестах их счетов будет сокращен до суток в связи с ограничительными мерами на фоне распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Домовая корзина: пожилым россиянам предлагают давать эпидемнаборы
Сергея Собянина просят создать стратегический паек товаров первой необходимости

Обращения, касающиеся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и другие вопросы, требующие оперативного реагирования, будут рассмотрены по телефону сотрудниками дежурных частей территориальных органов ФССП. Контактные данные подразделений размещены на официальных сайтах региональных управлений службы.

19 марта сообщалось, что ФССП временно ограничивает личный прием граждан. Клиентам рекомендовано использовать для решения вопросов интернет-приемную, письменные обращения и сервис «Банк исполнительных производств».

По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 478,3 тыс. случаев заболевания, скончались 21,5 тыс. человек, вылечились более 115,6 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков объяснил порядок оформления мер по поддержке бизнеса
Путин объяснил связь между жесткостью мер и их эффективностью

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020