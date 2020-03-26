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Песков объяснил порядок оформления мер по поддержке бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Меры по поддержке бизнеса, о которых накануне рассказал президент России Владимир Путин, будут опубликованы по мере готовности. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства в четверг, 26 марта.

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«Для каких-то (мер. — Ред.) потребуются правительственные акты, для каких-то — президентские акты», — объяснил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее в четверг стало известно, что председатель правительства России Михаил Мишустин поручил кабмину в течение дня принять все решения, необходимые для выполнения поручений президента страны по борьбе с коронавирусом.

Накануне Путин выступил с обращением к россиянам, рассказав о мерах, которые он предлагает принять для борьбы с распространением коронавируса и поддержки как населения, так и экономики. В частности, он предложил приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа, а также отсрочку налоговых выплат для малого и среднего бизнеса.

Для борьбы с распространением заболевания внутри страны работодателям рекомендовано перевести сотрудников на «удаленку», неделя с 30 марта по 5 апреля для большинства организаций объявлена нерабочей.

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По последним данным на 26 марта, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. В Москве умерли два пациента.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом есть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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