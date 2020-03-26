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В Москве 63 тыс. пенсионеров пытались проехать в метро по заблокированным картам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Около 63 тыс. столичных пенсионеров пытались проехать в метро города утром 26 марта по заблокированным социальным картам. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы в официальном Telegram-канале.

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«63 тыс. людей старше 65 лет пытались проехать в метро сегодня до 10 утра», — говорится в сообщении департамента.

Дептранс также привел статистику использования транспорта в городе на сегодняшний день до 10 утра в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, согласно данным ведомства, сегодня на 43% уменьшилось число пассажиров столичной подземки и на 39% — наземного транспорта. Число горожан, использующих такси или каршеринг, снизилось на 23%.

Как отметили в дептрансе за указанный период на 28% снизилось количество ДТП, что, как добавили в ведомстве, не может не радовать.

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, которым отменил до 14 апреля бесплатный проезд в транспорте для школьников, студентов, пожилых людей старше 65 лет.

Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Для компенсации возможных дополнительных расходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей, штрафы и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ отменены.

По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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