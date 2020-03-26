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ГИБДД временно отменит санкции за нарушение сроков регистрации машин

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Госавтоинспекция на время отменит санкции за нарушение сроков регистрации транспортных средств в качестве превентивных мер против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре МВД 26 марта.

Кроме того, данная услуга будет предоставляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

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«От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться», — сказано на сайте ведомства.

Все сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, а помещения — подвергаться санитарной обработке и проветриваться не реже одного раза в два часа.

Также в числе мер — минимизация личного общения сотрудников с гражданами и оказание услуг только по предварительной записи, пишет «Газета.ру». Число человек, одновременно сдающих экзамены на водительские права в составе учебных групп, будет ограничено.

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По состоянию на 26 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112.

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