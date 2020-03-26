ОСАГО-вирус: цена страховки может вырасти из-за пандемии

Страховщики просят Центробанк временно расширить тарифный коридор полисов ОСАГО на 10%. Это одна из мер по поддержке рынка в условиях пандемии коронавируса и снижения курса рубля. Расширение тарифного коридора позволит компенсировать рост цен на запчасти для восстановительного ремонта. Действительно ли подорожает полис, как к этому отнесутся автолюбители и правда ли, что страховщики терпят убытки, — разбирались «Известия».

Письмо о помощи

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил в Банк России письмо, в котором попросил о временном смягчении требований к участникам страхового сектора, а также о мерах по поддержке рынка в условиях пандемии. В частности, с оюз предлагает расширить границы тарифного коридора в ОСАГО «не менее чем на 10% по всем типам транспортных средств». Страховщики считают, что существующего коридора недостаточно, чтобы компенсировать увеличившуюся стоимость восстановительного ремонта — из-за изменения курса валют цены на запчасти вырастут.

В качестве мер поддержки страхового рынка ВСС предложил смягчить требования ЦБ РФ к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, отложить уже осуществляемые проверки страховых компаний, перенести срок предоставления финансовой и другой отчетности. Кроме того, ЦБ попросили увеличить максимальный срок, необходимый для осуществления страховой выплаты потерпевшему, с 20 до 30 рабочих дней.

ОСАГО-вирус Фото: ТАСС/Brais Gonzalez Rouco

Банк России изучит предложенные Всероссийским союзом страховщиков меры по поддержке страхового рынка в условиях пандемии коронавируса, сообщила ТАСС пресс-служба регулятора.

Сейчас страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746–4942 рубля. Если коридор будет расширен на 10% вверх и вниз, то минимальная планка опустится до 2471 рубля, а максимальная поднимется до 5436 рублей.

Ремонт в валюте

Ремонт по ОСАГО рассчитывают по справочникам средней стоимости запчастей, которые обновляются раз в полгода на основании средних цен магазинов. В декабре Российский союз автостраховщиков (РСА) в очередной раз пересчитал цены, в результате «корзина часто бьющихся запчастей» подорожала на 9,9%. Как они изменятся в июне, в союзе сказать затруднились, но эксперты говорят о серьезном росте.

«Все расходы и убытки исчисляются только формально в рублях. Подавляющее большинство запчастей выпускают не в России, а где-то за рубежом. Соответственно, падение курса на 15% автоматически увеличивает расходы по ОСАГО на 15%. Тут чудес не бывает», — такую картину обрисовал «Известиям» координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов. По мнению Шкуматова, ситуация у страховщиков довольно тяжелая, однако просчитывать последствия расширения тарифного коридора должен регулятор.

Премии снижаются, выплаты растут

Страховщики традиционно бьют тревогу — из-за подорожания запчастей выплаты увеличиваются, средняя выплата по ОСАГО приближается к выплате по каско. При этом средняя цена полиса снижается. ОСАГО дешевеет уже 14 месяцев, с начала реформы по индивидуализации тарифов. Сейчас его средняя цена — 5539 рублей. В РСА связывают снижение цены полисов с высокой конкуренцией между страховыми компаниями и одновременно заявляют о критической ситуации в сфере ОСАГО.

Они приводят данные Банка России, согласно которым комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО в 2019 году составил 94,5%. При этом значение этого коэффициента превысило 100-процентный уровень в 34 регионах.

«Даже такой ненадежный и не целиком отражающий реальную убыточность показатель, как отношение выплат к премиям, составил в январе 2020 года 82%, а в феврале 2020 года — уже 91%. При этом закон отводит на выплаты 77% страховой премии», — пояснили «Известиям» в пресс-службе союза.

История о пропавших миллиардах

Между тем, согласно данным того же Банка России, в прошлом году страховщики собрали 213,9 млрд рублей взносов по ОСАГО, а выплатили 141,2 млрд рублей. Несмотря на то что сборы в сравнении с 2018-м снизились, а выплаты выросли, некоторые эксперты сомневаются в убыточности ОСАГО.

«Всё это разговоры в пользу бедных, если бы страховщики работали себе в убыток, то не было бы столько желающих работать в сфере ОСАГО. Никто не видел ни одной их методики расчета, бухгалтерия совершенно непрозрачная. Тарифный коридор отпускали несколько раз, причем в каждом случае нам говорили, что всё рассчитано, всё хорошо. Несколько лет прошло — и опять не хватает денег», — заявил первый зампред комитета палаты по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. По мнению депутата Госдумы от «Единой России», главная проблема ОСАГО — в недостаточном контроле страховщиков со стороны ЦБ, вследствие чего происходят массовые хищения денежных средств.

« Огромные суммы похищаются с рынка, об этом проговорился президент РСА господин Юргенс в ноябре прошлого года на наших парламентских слушаниях. Он сказал, что 24,2 млрд рублей выведены недобросовестными компаниями с рынка. Еще ту же сумму пришлось выплатить. Плюс банк «Открытие» и «Росгосстрах», где не менее 100 млрд рублей пропало. Страховщики пытались перевести стрелки на МВД, что оно не борется с мошенниками-автоюристами. У меня есть официальный ответ МВД, где говорится, что автоюристами похищено менее 1% от всех выплаченных сумм. Директора страховых компаний, которые лопнули, своровали бланки и даже не были административно наказаны. ЦБ и РСА отказываются совместно с МВД проверить банк «Открытие» и «Росгосстрах», — отметил Лысаков. Помимо усиления контроля за страховщиками, депутат предложил совместить два полиса, обязательное ОСАГО и дорогостоящее каско, в один.

Спасение в каско

Изменение курсов валют повлияет и на цену каско, однако эксперты видят в добровольном автостраховании перспективы для страховщиков.

«Каско — полностью рыночный продукт, при правильном управлении которым прибыль вполне реальна. Для этого у страховщика есть свой арсенал ноу-хау — применение франшиз, умных девайсов и т.п., что позволяет при уменьшении тарифа и повышении заинтересованности страхователей не получить убытки в целом по страховому портфелю», — рассказал «Известиям» профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

Индивидуализация тарифов с использованием телематических данных и других инструментов точного анализа рисков в сложившихся «турбулентных» реалиях является оптимальным решением, считает директор по отраслевым решениям IТ-компании КРОК в страховании Андрей Крупнов.

«Такое решение позволит не просто лучше сегментировать клиентскую базу, но и снизить убыточность за счет улучшения качества вождения, что позволит страховщикам получать целевую рентабельность без изменения тарифов», — отметил Крупнов.

Лихачи заплатят первыми

Телематические устройства не прописаны в поправках в закон об ОСАГО, одобренных Госдумой 15 марта. Как и дальнейшее расширение тарифного коридора. Между тем разработанный группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым законопроект направлен на индивидуализацию тарифов ОСАГО.

Он позволит страховщикам увеличивать стоимость полиса для злостных нарушителей правил дорожного движения. Тех, кто привлекался к административной ответственности за проезд на красный свет, превысил скорость более чем на 60 км/ч, выезжал на встречную полосу или управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Часть водителей, для которых цена ОСАГО окажется слишком высокой, могут вообще отказаться от покупки обязательного полиса, предположил директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков.

Аккуратные водители, по идее, должны сэкономить на ОСАГО, однако в связи с падением курса рубля крупнейшие страховщики, скорее всего, поднимут базовый тариф. Страховые компании поменьше, наоборот, могут уменьшать тарифную ставку, чтобы привлечь клиентов в свои ряды, считает директор по страхованию Национальной ассоциации оптово-распределительных центров Алексей Васильев.

Что еще ожидает автолюбителей?

Изменение курсов валют способно повлиять не только на цену полиса. Рост стоимости запчастей приведет к удорожанию ремонтных работ, а при неизменной цене на ОСАГО это скажется на их качестве , считает руководитель страхового агентства «Авто-Услуга» Сергей Локтев.

Скорее всего, увеличится и судебная активность страховых компаний, которые будут стремиться оспорить принятые не в их пользу решения и предъявить виновникам ДТП регрессные требования.

«Какие бы тарифные коридоры ни вводились, мы всегда будем находиться в ситуации, когда страховые компании будут принимать от нас деньги за полис с охотой, а расставаться с деньгами в случае наступления страхового случая будут с большим нежеланием», — рассказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.