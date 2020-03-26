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ОСАГО-вирус: цена страховки может вырасти из-за пандемии

Страховые компании просят расширить тарифный коридор и планируют наказывать лихачей рублем
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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ОСАГО-вирус: цена страховки может вырасти из-за пандемии
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2020-03-24 22:21:38
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Страховщики просят Центробанк временно расширить тарифный коридор полисов ОСАГО на 10%. Это одна из мер по поддержке рынка в условиях пандемии коронавируса и снижения курса рубля. Расширение тарифного коридора позволит компенсировать рост цен на запчасти для восстановительного ремонта. Действительно ли подорожает полис, как к этому отнесутся автолюбители и правда ли, что страховщики терпят убытки, — разбирались «Известия».

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил в Банк России письмо, в котором попросил о временном смягчении требований к участникам страхового сектора, а также о мерах по поддержке рынка в условиях пандемии. В частности, союз предлагает расширить границы тарифного коридора в ОСАГО «не менее чем на 10% по всем типам транспортных средств». Страховщики считают, что существующего коридора недостаточно, чтобы компенсировать увеличившуюся стоимость восстановительного ремонта — из-за изменения курса валют цены на запчасти вырастут.

В качестве мер поддержки страхового рынка ВСС предложил смягчить требования ЦБ РФ к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, отложить уже осуществляемые проверки страховых компаний, перенести срок предоставления финансовой и другой отчетности. Кроме того, ЦБ попросили увеличить максимальный срок, необходимый для осуществления страховой выплаты потерпевшему, с 20 до 30 рабочих дней.

ОСАГО-вирус
Оформление полисов ОСАГО
Фото: ТАСС/Brais Gonzalez Rouco

Банк России изучит предложенные Всероссийским союзом страховщиков меры по поддержке страхового рынка в условиях пандемии коронавируса, сообщила ТАСС пресс-служба регулятора.

Сейчас страховщики могут выбирать ставку базового тарифа из установленного ЦБ тарифного коридора в 2746–4942 рубля. Если коридор будет расширен на 10% вверх и вниз, то минимальная планка опустится до 2471 рубля, а максимальная поднимется до 5436 рублей.

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Ремонт в валюте

Ремонт по ОСАГО рассчитывают по справочникам средней стоимости запчастей, которые обновляются раз в полгода на основании средних цен магазинов. В декабре Российский союз автостраховщиков (РСА) в очередной раз пересчитал цены, в результате «корзина часто бьющихся запчастей» подорожала на 9,9%. Как они изменятся в июне, в союзе сказать затруднились, но эксперты говорят о серьезном росте.

«Все расходы и убытки исчисляются только формально в рублях. Подавляющее большинство запчастей выпускают не в России, а где-то за рубежом. Соответственно, падение курса на 15% автоматически увеличивает расходы по ОСАГО на 15%. Тут чудес не бывает», — такую картину обрисовал «Известиям» координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов. По мнению Шкуматова, ситуация у страховщиков довольно тяжелая, однако просчитывать последствия расширения тарифного коридора должен регулятор.

ОСАГО-вирус
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Премии снижаются, выплаты растут

Страховщики традиционно бьют тревогу — из-за подорожания запчастей выплаты увеличиваются, средняя выплата по ОСАГО приближается к выплате по каско. При этом средняя цена полиса снижается. ОСАГО дешевеет уже 14 месяцев, с начала реформы по индивидуализации тарифов. Сейчас его средняя цена — 5539 рублей. В РСА связывают снижение цены полисов с высокой конкуренцией между страховыми компаниями и одновременно заявляют о критической ситуации в сфере ОСАГО.

Они приводят данные Банка России, согласно которым комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО в 2019 году составил 94,5%. При этом значение этого коэффициента превысило 100-процентный уровень в 34 регионах.

«Даже такой ненадежный и не целиком отражающий реальную убыточность показатель, как отношение выплат к премиям, составил в январе 2020 года 82%, а в феврале 2020 года — уже 91%. При этом закон отводит на выплаты 77% страховой премии», — пояснили «Известиям» в пресс-службе союза.

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Между тем, согласно данным того же Банка России, в прошлом году страховщики собрали 213,9 млрд рублей взносов по ОСАГО, а выплатили 141,2 млрд рублей. Несмотря на то что сборы в сравнении с 2018-м снизились, а выплаты выросли, некоторые эксперты сомневаются в убыточности ОСАГО.

«Всё это разговоры в пользу бедных, если бы страховщики работали себе в убыток, то не было бы столько желающих работать в сфере ОСАГО. Никто не видел ни одной их методики расчета, бухгалтерия совершенно непрозрачная. Тарифный коридор отпускали несколько раз, причем в каждом случае нам говорили, что всё рассчитано, всё хорошо. Несколько лет прошло — и опять не хватает денег», — заявил первый зампред комитета палаты по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. По мнению депутата Госдумы от «Единой России», главная проблема ОСАГО — в недостаточном контроле страховщиков со стороны ЦБ, вследствие чего происходят массовые хищения денежных средств.

ОСАГО-вирус
Оформление полисов ОСАГО
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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«Огромные суммы похищаются с рынка, об этом проговорился президент РСА господин Юргенс в ноябре прошлого года на наших парламентских слушаниях. Он сказал, что 24,2 млрд рублей выведены недобросовестными компаниями с рынка. Еще ту же сумму пришлось выплатить. Плюс банк «Открытие» и «Росгосстрах», где не менее 100 млрд рублей пропало. Страховщики пытались перевести стрелки на МВД, что оно не борется с мошенниками-автоюристами. У меня есть официальный ответ МВД, где говорится, что автоюристами похищено менее 1% от всех выплаченных сумм. Директора страховых компаний, которые лопнули, своровали бланки и даже не были административно наказаны. ЦБ и РСА отказываются совместно с МВД проверить банк «Открытие» и «Росгосстрах», — отметил Лысаков. Помимо усиления контроля за страховщиками, депутат предложил совместить два полиса, обязательное ОСАГО и дорогостоящее каско, в один.

Спасение в каско

Изменение курсов валют повлияет и на цену каско, однако эксперты видят в добровольном автостраховании перспективы для страховщиков.

«Каско — полностью рыночный продукт, при правильном управлении которым прибыль вполне реальна. Для этого у страховщика есть свой арсенал ноу-хау — применение франшиз, умных девайсов и т.п., что позволяет при уменьшении тарифа и повышении заинтересованности страхователей не получить убытки в целом по страховому портфелю», — рассказал «Известиям» профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

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Индивидуализация тарифов с использованием телематических данных и других инструментов точного анализа рисков в сложившихся «турбулентных» реалиях является оптимальным решением, считает директор по отраслевым решениям IТ-компании КРОК в страховании Андрей Крупнов.

«Такое решение позволит не просто лучше сегментировать клиентскую базу, но и снизить убыточность за счет улучшения качества вождения, что позволит страховщикам получать целевую рентабельность без изменения тарифов», — отметил Крупнов.

Лихачи заплатят первыми

Телематические устройства не прописаны в поправках в закон об ОСАГО, одобренных Госдумой 15 марта. Как и дальнейшее расширение тарифного коридора. Между тем разработанный группой депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым законопроект направлен на индивидуализацию тарифов ОСАГО.

ОСАГО-вирус
Москва дорожное движение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он позволит страховщикам увеличивать стоимость полиса для злостных нарушителей правил дорожного движения. Тех, кто привлекался к административной ответственности за проезд на красный свет, превысил скорость более чем на 60 км/ч, выезжал на встречную полосу или управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Часть водителей, для которых цена ОСАГО окажется слишком высокой, могут вообще отказаться от покупки обязательного полиса, предположил директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков.

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Аккуратные водители, по идее, должны сэкономить на ОСАГО, однако в связи с падением курса рубля крупнейшие страховщики, скорее всего, поднимут базовый тариф. Страховые компании поменьше, наоборот, могут уменьшать тарифную ставку, чтобы привлечь клиентов в свои ряды, считает директор по страхованию Национальной ассоциации оптово-распределительных центров Алексей Васильев.

Что еще ожидает автолюбителей?

Изменение курсов валют способно повлиять не только на цену полиса. Рост стоимости запчастей приведет к удорожанию ремонтных работ, а при неизменной цене на ОСАГО это скажется на их качестве, считает руководитель страхового агентства «Авто-Услуга» Сергей Локтев.

Скорее всего, увеличится и судебная активность страховых компаний, которые будут стремиться оспорить принятые не в их пользу решения и предъявить виновникам ДТП регрессные требования.

«Какие бы тарифные коридоры ни вводились, мы всегда будем находиться в ситуации, когда страховые компании будут принимать от нас деньги за полис с охотой, а расставаться с деньгами в случае наступления страхового случая будут с большим нежеланием», — рассказал «Известиям» главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

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