ЗаСАГО по полной: почему лучше не врезаться в машину с каско

Автомобилисты, застрахованные по ОСАГО, совершенно не подозревают, чем может обернуться для них ДТП с водителем, имеющим полис каско. Если по договору ОСАГО страховщики компенсируют убытки гражданам заниженными суммами или ремонтом на мутных СТО с дешевыми деталями, то по каско автомобили ремонтируют с помощью новых оригинальных запчастей и у официальных дилеров. Разницу переплаты такого дорогого ремонта, непокрытую «автогражданкой», страховщики взыскивают с виновника ДТП. Причем за долгом страховщик может обратиться и через год после аварии. Непрозрачная экспертиза ущерба будет исключительно на их стороне, водителю останется лишь платить столько, сколько захотел страховщик. Подробнее об этой проблеме в материале «Известий».

«Сюрприз» замедленного действия

Вышеописанная ситуация произошла с корреспондентом «Известий», который на своем автомобиле Mazda 6 в мае прошлого года столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail на одном из московских перекрестков. После небольшого разбора ДТП на месте сотрудники ГИБДД признали виновником водителя Mazda и вынесли соответствующее постановление. Оба автомобилиста были застрахованы по ОСАГО, а находящийся на гарантии кроссовер X-Trail вдобавок еще и по каско.

Страховые компании виновника и пострадавшего (ГСК «Югория») были вовремя уведомлены о наступившем страховом случае. Корреспондент хоть и оспаривал первоначально свою виновность в ГИБДД, но в итоге не стал доводить дело до суда, полагая, что страховка сможет покрыть ущерб. Тем более что Nissan X-Trail в аварии получил типичный страховой ущерб: повреждение бампера, правого крыла и правой фары и, как отметили сотрудники ДПС, возможные скрытые повреждения.

ДТП_1 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Учитывая, что стоимость запчастей и ремонта оценочно составляла не более 250 тыс. рублей, страхователь понадеялся, что страховой лимит по ОСАГО в 400 тыс. рублей сможет его покрыть. Однако спустя без малого девять месяцев внезапно на номер Сергея пришло сообщение из страховой компании с уведомлением о задолженности, возникшей в результате ДТП.

«По ОСАГО лимит по убытку 400 тыс. рублей, а всё, что выше, — претензия к вам. Общая сумма ремонта автомобиля 493,2 тыс. рублей за минусом 400 тыс. получается 93 тыс. рублей», — отрапортовал представитель «Югории».

Стоимость нового Nissan X-Trail составляла в середине 2019 года примерно 1,6–2,1 млн рублей. Таким образом, ущерб, оцененный страховщиками, составил 30–23,5% от стоимости нового автомобиля. Страховая компания «Югория» на запрос не ответила.

Проблема масштабная

Ситуация, при которой автомобилисты — виновники аварии бывают должны деньги страховщикам сверх покрытия ОСАГО, как правило, возникает с новыми автомобилями, застрахованными по каско, объясняет автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Для ОСАГО страховщики используют «Единую методика оценки ущерба на восстановительный ремонт», которую сами же ежегодно составляют. Так вот цены на запчасти, которые там указаны, не соответствуют рыночным реалиям. Отремонтировать машину у официального дилера по ним весьма проблематично, поэтому по ОСАГО зачастую направляют на ремонт в мутные сервисы, расположенные в гаражных кооперативах, где из самых дешевых запчастей не высококвалифицированными мастерами проводится ремонт авто. Ситуация кардинально меняется в случае с каско — добровольным и более дорогим. Страховщик заинтересован сохранить такого клиента, поэтому машину ремонтируют и на нормальном дилерском сервисе, и с оригинальными запчастями. Тем более что все убытки свыше лимита «автогражданки» легко переложить иском на виновника ДТП», — рассказывает Ифанов

ДТП_3 Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Подобные претензии довольно распространены и подаются в качестве иска суброгации, объясняет юрист Коллегии правовой защиты автомобилистов Москвы Константин Кожевников.

«Что делают страховые компании? Они, как правило, накручивают итоговую сумму ремонта на сервисе. Например, крыло в магазине стоит 100 тыс. рублей, а они пишут — 150 тыс. рублей. На бумаге-то проводятся одни договоренности, а на самом деле у них другие. И так по всем деталям», — рассказывает Кожевников.

Эксперт рекомендует в таких случаях знакомиться со всем списком документов страховщика. И самый первый из них — это акт осмотра транспортного средства (вынесенное определение), который был составлен инспектором ДПС. Далее страховая компания должна провести второй акт осмотра, где изучаются в том числе и скрытые повреждения. Очень часто страховщики, минуя это звено, составляют калькуляцию ущерба напрямую от автосервиса, перечисляя все повреждения автомобиля. Это неправильно, этому должно предшествовать заключение эксперта-техника страховщика с независимым заключением. Причем к заключению должны быть приложены цветные фотографии, где повреждения запечатлены вместе с линейкой. Только они помогут понять повреждения.

Суд, экспертиза

Доказать, где были приписки, а где повреждения указаны справедливо, можно лишь сделав свою независимую экспертизу.

«В ней перед экспертом ставится вопрос: все ли детали относятся к заявленному событию. Могли они образоваться именно от этого ДТП, потому что клиент обращается в рамках каско, а заодно мы ему еще и старые повреждения сделали. Экспертиза делается самим клиентом на досудебной стадии либо когда на него уже в суд подают. Вся доказательная база в данном случае ложится на самого ответчика. Где каждый представляет свою калькуляцию. Затем судом уже назначается экспертиза, которая может насчитать как меньше, так и больше, к этому надо быть готовым. Сама экспертиза судебная обойдется никак ни меньше 30–40 тыс. рублей, — рассказывает Кожевников из Коллегии правовой защиты автомобилистов Москвы.

ДТП_2 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Адвокат, ссылаясь на свою судебную практику, констатирует, что страховые компании в подавляющем большинстве случаев завышают сумму восстановительного ремонта машины пострадавшего. По словам Кожевникова, автосервисы и страховые компании работают в тандеме.

«Судебная экспертиза определит реальную стоимость ремонта, потому что если страховщика направили к дилеру, а там ремонт получился так, как будто запчасти позолотили, то будет названа нормальная цена ремонта», — в свою очередь, отмечает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Страховщики сделали всё, чтобы сделать ОСАГО убыточной и неудобной для автомобилистов услугой, убежден вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.