Полет формальный: для владельцев дронов готовят аналог ОСАГО

Для владельцев дронов хотят ввести обязательное страхование ответственности. Законодательная рабочая группа Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» до апреля передаст в Минтранс проект соответствующего нормативного акта. Об этом «Известиям» рассказал руководитель группы Сергей Жуков. В марте документ обсудят со страховщиками, производителями и эксплуатантами беспилотников. Под новое регулирование могут попасть все дроны тяжелее нескольких килограммов, в том числе бытовые квадрокоптеры.

ОСАГО для коптера

В Министерстве транспорта подтвердили «Известиям», что разработка документа заложена в «дорожной карте» НТИ. Ведомство участвует в заседаниях, где поэтапно рассматриваются материалы, подготовленные рабочей группой, добавил представитель Минтранса.

Пока не решено, будет ли это новый федеральный закон либо отдельные поправки в действующие положения Воздушного кодекса (ВК) , уточнил «Известиям» Александр Хрипунов, разработчик документа, занимающийся проектом по заказу профильного инфраструктурного центра НТИ. Юрист пояснил, что сегодня в ст. 131 Воздушного кодекса (ВК) формально уже закреплена обязанность владельцев воздушных судов (ВС) по страхованию ответственности за причинение вреда жизни и здоровью, а также имуществу третьих лиц. Однако те, кто приобретает небольшие бытовые коптеры для личных нужд, как правило, не оформляют такие полисы.

— У страховщиков также есть проблемы с продвижением этого страхового продукта. Это связано с тем, что минимальный размер страховой суммы привязан ко взлетной массе ВС, и в случае с небольшим коптером в 0,5–2 кг он слишком низкий, — сказал Александр Хрипунов.

д1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Управляющий партнер юрфирмы «Шипович и партнеры» Денис Шипович пояснил, что формально малые дроны и квадрокоптеры можно отнести к сверхлегким ВС (согласно ст. 32 ВК). Но страхование ответственности их владельцев по действующим нормам, по словам юриста, бессмысленно из-за низких сумм компенсации в случае повреждения имущества третьих лиц или причинения вреда их здоровью. При этом ущерб может исчисляться десятками, а иногда и сотнями тысяч рублей, добавил он.

По словам Сергея Жукова, в нормативном акте четко пропишут лимиты ответственности, а также максимальный вес коптеров, которые нужно обязательно будет страховать. По его словам, это требование не станут распространять на игрушечные дроны массой до 250 г, но под регулирование могут подпасть беспилотники тяжелее нескольких килограммов.

— Чтобы прикинуть возможный ущерб, который дрон может нанести имуществу или здоровью человека, нужно учитывать не только его массу, но и возможную скорость. Мы знаем, что птица весом 2–3 кг может разрушить двигатель самолета. Поэтому машины, к примеру, в 10 кг точно должны быть застрахованы , — сказал он.

Минимальный подъем

Проработать вопрос обязательного страхования ответственности операторов дронов до середины декабря 2019-го должны были руководитель НП ГЛОНАСС Александр Гурко и эксперты «Альфа Страхования», сообщается в протоколе комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения от 22 ноября (копия есть у «Известий»). Инициатором выступал директор по авиастрахованию «Альфа Страхования» Илья Кабачник.

По мнению Александра Гурко, минимальную страховую сумму следует устанавливать на основе оценки рисков причинения ущерба третьим лицам в зависимости от категории использования дронов (для личных целей или коммерческих), их характеристик и условий применения, следует из протокола. В НП ГЛОНАСС не стали комментировать тему ОСАГО для дронов.

д2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам гендиректора ассоциации «Аэронет» (объединяет разработчиков и эксплуатантов БВС) Глеба Бабинцева, предложения «Альфа Страхования» заключались в том, чтобы установить единый лимит ответственности в 1 млн рублей вне зависимости от массы беспилотника. Но в этом случае под «плоское» регулирование подпадут и авиамоделисты, и владельцы легких квадрокоптеров, и коммерческие эксплуатанты, сказал «Известиям» эксперт.

В «Альфа Страховании» заявили «Известиям», что вопрос пока не согласован с участниками авиационного сообщества. Поэтому говорить о страховых суммах и типах БВС, на которые могут распространяться подобные требования, там считают преждевременным. Вместе с тем в страховой компании обратили внимание на рост количества коптеров для личного использования, что неизбежно ведет к увеличению рисков причинения вреда. По данным компании, сегодня в России наиболее распространены БВС массой от 0,25 до 4 кг.

— При существующих требованиях воздушного законодательства лимит страховой ответственности для таких дронов составляет 200–800 рублей. В то время как в Европе для БВС, используемых в некоммерческих целях, лимиты начинаются от $300 тыс., — сказала «Известиям» руководитель PR-службы «Альфа Страхования» Мария Карцева.

Именно поэтому, по ее словам, компания выступает за рост лимита ответственности. По нашим расчетам, даже при их многократном увеличении цена годового полиса для наиболее распространенных дронов массой до 2 кг составит не более 1 тыс. рублей, добавила она. О необходимости увеличения лимита страхового покрытия заявили также в «Ингосстрахе», ВСК и «Согласии». В частности, начальник управления «Ингосстраха» Вадим Семеньков сказал «Известиям», что действующие лимиты страхования беспилотников «крайне малы и неадекватны».

д3 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Вице-президент Страхового дома ВСК Руслан Кубарев пояснил, что выплаты рассчитываются на основе старого МРОТа в 100 рублей. Основными клиентами компании, которая в 2018 году одной из первых внедрила полисы для владельцев БВС, являются организации, интерес физлиц к продукту пока минимальный, отметил он.

Дополнительный налог

По словам PR-директора яхт-клуба Санкт-Петербурга Алексея Жирова, введение обязательной страховки для владельцев и операторов квадрокоптеров на данном этапе воспринимается как дополнительный налог.

— Мы активно используем такую технику. Но в основном делаем это над водой для съемок парусных регат. Поэтому что касается ущерба имуществу или ранения людей, то для нас эти риски неактуальны. Вместе с тем даже бытовые дроны становятся массивнее, и воспринимать их как игрушку, наверное, неправильно, — сказал он «Известиям».

Введение ОСАГО для коптеров, по мнению Алексея Жирова, сместит интересы рынка из бытовой ниши в коммерческую.

По данным НП ГЛОНАСС, в стране порядка 800 тыс. БВС, включая личные и те, что используются в коммерческих целях. Точной статистики нет. В ВСК говорят, что в стране эксплуатируется порядка 40–50 тыс. бытовых коптеров.

д5 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Государство постепенно ужесточает надзор за дронами на фоне резкого роста их количества. Так, в июле 2019-го были внесены поправки в КоАП, увеличивающие в 10 раз штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства (минимальный размер наказания для физлиц достиг 20 тыс. рублей, для юрлиц –– 250 тыс.). А в конце сентября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым все БВС весом от 250 г до 30 кг должны ставиться на учет в Росавиации. По состоянию на начало февраля было зарегистрировано 15,3 тыс. дронов, следует из данных ведомства. Сделать это можно, только направив заявление с данными владельца и фотографии аппарата по почте. В Росавиации не смогли уточнить «Известиям», когда заработает обещанный ранее сервис по их онлайн-регистрации.